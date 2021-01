Công an Nghệ An bước đầu xác định, Trưởng và Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Qùy Hợp (Nghệ An) gây thiệt hại cho Nhà nước gần 400 trồng.

Hôm nay (22/1), nguồn tin của VietNamNet cho hay, khoảng tháng 8/2020, Công an huyện Quỳ Hợp nắm được thông tin vụ việc lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Quỳ Hợp chỉ đạo bán cây keo trái pháp luật tại xã Bắc Sơn.

Giám đốc và Phó giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an huyện Quỳ Hợp khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ thông tin trên.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 6/2020, ông Lê Phùng Diệu – Trưởng Ban QLRPH Quỳ Hợp và ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Ban QLRPH Quỳ Hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bán và cho phép khai thác 368 cây gỗ keo, trên diện tích hơn 2,24ha rừng phòng hộ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đọc lệnh bắt tạm giam ông Lê Phùng Diệu nguyên Trưởng Ban QLRPH Quỳ Hợp - Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An cung cấp

Các lô bị bán ở số 9, 10, 11 và 13, khoảnh 7, tiểu khu 332, xã Bắc Sơn thuộc Ban QLRPH Quỳ Hợp là trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 400 triệu đồng.

Ngày 20/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án Hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự tại Ban QLRPH Quỳ Hợp.

Ngày 21/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với ông Lê Phùng Diệu (SN 1973), trú tại xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban QLRPH Kỳ Sơn (nguyên trưởng Ban QLRPH Quỳ Hợp) và ông Nguyễn Hồng Sơn nguyên Phó Ban QLRPH Quỳ Hợp như đã đưa tin

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra.

