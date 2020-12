Vì mâu thuẫn trong việc sắp xếp lại hoạt động chợ, một nhân viên đã dùng dao đâm chết nữ Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên và tấn công làm kế toán trưởng bị thương.

Công an quận 5, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Tèo Em (SN 1976) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Được biết, Tèo Em là nhân viên quản lý ngành hàng của chợ Kim Biên, ở đường Vạn Tượng, phường 13, quận 5.

Hiện trường vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở Ban quản lý chợ Kim Biên

Tại cơ quan Công an, nghi can Tèo Em thừa nhận đã dùng dao tấn công, đâm chết bà L.T.T.H (SN 1967, là Trưởng Ban quản lý) và làm bị thương chị T.T.T.T (kế toán trưởng của Ban quản lý chợ Kim Biên). Hiện Công an đang mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, bà H mới được điều chuyển về làm Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên. Khi nhận công việc, bà H có sắp xếp lại 1 số hoạt động của chợ thì xảy ra mâu thuẫn với nghi can Tèo Em, là nhân viên quản lý ngành hàng.

Khoảng 8h40 sáng nay (ngày 4/12) Tèo Em đến phòng làm việc của Ban quản lý chợ để gặp bà H nói về chuyện công việc. Sau đó giữa hai người có lớn tiếng với nhau.

Bất ngờ, nghi can Tèo Em rút dao đâm trúng ngực bà H khiến người này ngã gục và tử vong tại chỗ. Kế toán trưởng của Ban quản lý chợ, là chị T chứng kiến vụ việc đã truy hô, lúc này Tèo Em quay sang dùng dao tấn công khiến chị này bị thương.

Một nhân viên khác cũng hô hoán và cùng bảo vệ chợ Kim Biên và các tiểu thương bao vây, tước đoạt hung khí, bắt giữ nghi can Tèo Em giao cho cơ quan Công an.

Được biết, nạn nhân T hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng thương tích nhẹ ở cánh tay và trán; không ảnh hưởng đến tính mạng.

