Sau khi mua được quyền thu phí, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ GTVT, để xâm nhập, điều chỉnh chương trình soát vé.

Dưới sự trợ giúp của cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) đã chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng của Nhà nước. Cả gan hơn, Út còn chỉ đạo nhân viên xâm nhập vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể sau khi được Đinh La Thăng giới thiệu với Dương Minh Tuấn (TGĐ Tổng Công ty Cửu Long), Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) đã cùng Phạm Văn Diệt (TGĐ điều hành Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình) liên hệ và tiếp cận Đề án bán quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương.

Đinh Ngọc Hệ biết rõ điều kiện để tham gia mua đấu giá là doanh nghiệp phải có nguồn tài chính đảm bảo cho việc thanh toán vốn đúng hạn khi trúng thầu chuyển giao thu phí.

Đặc biệt, trong Quy chế bán đấu giá (do ông Nguyễn Hồng Trường ký) quy định, DN phải đáp ứng điều kiện: Hạch toán độc lập; tình hình tài chính lành mạnh; kinh doanh 2 năm liên tiếp không lỗ.

Vì vậy, để tham gia mua quyền thu phí, Hệ đã sử dụng 2 pháp nhân là Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An do bị can thành lập để mua quyền thu phí. Tuy nhiên, trên thực tế, cả 2 công ty này không có năng lực tài chính và kinh doanh thua lỗ.

Để hợp thức hóa, Hệ đã chỉ đạo Tô Phước Hùng (Kế toán Công ty Yên Khánh và Phạm Tấn Hoàng (Kế toán trưởng Công ty Khánh An) làm giả hồ sơ tài chính của 2 công ty từ lỗ thành lãi để che giấu việc không có khả năng tài chính để mua đấu giá quyền thu phí theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký với Tổng Công ty Cửu Long.

Từ hồ sơ của Đinh Ngọc Hệ gửi lên, ông Nguyễn Hồng Trường với tư cách là Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá đã không chỉ đạo các thành viên Hội đồng bán đấu giá kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính của Công ty Yên Khánh và Khánh An theo quy định mà ký duyệt quyền thu phí cao tốc TP.HCM- Trung Lương cho công ty của Đinh Ngọc Hệ.

Ngay sau khi mua được quyền thu phí và tiến hành khai thác thu phí, Đinh Ngọc Hệ tiếp tục chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật để che giấu doanh thu thu phí thực tế, che giấu việc kiểm soát doanh thu thu phí của Bộ GTVT, cơ quan Thuế và các cơ quan của Nhà nước có chức năng thanh tra, kiểm toán nhằm chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch.

Đồng thời, với mục đích sau khi hết thời gian thu phí, Hệ sẽ báo cáo lỗ để tiếp tục xin được gia hạn thời gian thu phí.

Đặc biệt, Hệ còn chỉ đạo nhân viên mua phần mềm can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ GTVT, để xâm nhập, điều chỉnh chương trình soát vé, nhằm làm cho những thông tin về việc thu phí sẽ không được kiểm soát.

Vì vậy, doanh thu thực tế mà Hệ thu về lên tới hơn 3.200 tỷ đồng nhưng sau khi can thiệp, điều chỉnh chỉ còn hơn 2.500 tỷ đồng. Số tiền chênh ra mà Hệ và các đồng phạm chiếm đoạt được lên tới hơn 725 tỷ đồng.

