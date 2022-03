Dùng nhiều tài khoản ngân hàng, sim điện thoại không chính chủ để bán hàng trên mạng. Khi người mua cả tin chuyển tiền, Trang không gửi hàng hoặc gửi hàng kém chất lượng để chiếm đoạt tiền.

Hôm nay (8/3), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997, quê tỉnh Thái Bình), hiện đang tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo đó, ngày 26/2, Phòng PA05 chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình triển khai 2 tổ công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, tổ chức phá thành công Chuyên án mang bí số VAS8, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán hàng trực tuyến.

Lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thùy Trang và tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Trang bắt người mua phải chuyển tiền trước rồi không gửi hàng hoặc gửi hàng kém chất lượng

Trang khai nhận, đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng” và trang Facebook cá nhân để tham gia các hội nhóm buôn bán quần áo trên mạng xã hội.

Riêng trang cá nhân Facebook của Trang với tên "Trang Trang Anh" có hàng nghìn lượt người theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh bán quần áo, đồ dùng để dẫn dụ người mua.

Sau đó Trang đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi người cả tin muốn mua, Trang bắt buộc khách chuyển tiền trước khi gửi hàng.

Trang khi bị lực lượng chức năng bắt giữ

Khi nhận được tiền của khách, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Để che mắt lực lượng chức năng, Trang chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được mua trên không gian mạng, làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.

Thống kê ban đầu, Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng.

Trang cùng nhiều tang vật phục vụ việc lừa đảo của mình

Trong số các bị hại trên phạm vi cả nước, bằng thủ đoạn trên Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T.H. (trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phạm Công