Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, ủy viên Đảng ủy Công an TƯ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định chuẩn y Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đảm nhiệm chức vụ ủy viên, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ nhiệm kỳ 2015 -2020.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định chuẩn y 4 cán bộ giữ chức ủy viên UB Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm:

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát Cơ quan Bộ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ.

Thượng tá Bùi Tấn Ân, Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát Công an địa phương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm chuyên trách UB Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng và khẳng định, đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trước yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề trong thời gian tới, việc Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ sung các thành viên mới và kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương là rất cần thiết, kịp thời.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn các thành viên UB Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm quy định của Đảng, quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, phấn đấu hết mình, hết trách nhiệm trước công việc chung, trước sự nghiệp xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Trước mắt là phục vụ tốt việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân và tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an TƯ lần thứ 7, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

