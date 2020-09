Sáng nay (1/9), Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tổ chức cán bộ.

Ban Bí thư chuẩn y ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Bí thư cũng chỉ định ông Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Trịnh Việt Hùng và ông Bùi Đức Hải.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao quá trình nỗ lực phấn đấu trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận nhiều trọng trách của tỉnh, dù ở cương vị nào, ông Trịnh Việt Hùng cũng luôn thể hiện là người cán bộ có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với Đại tá Bùi Đức Hải, được Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, trong quá trình công tác, ông luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người chiến sỹ CAND, người lãnh đạo, chỉ huy luôn tận tụy với công việc được giao, có nhiều kinh nghiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường vụ tỉnh ủy chúc mừng hai cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng, trong thời gian tới, hai cán bộ với những kinh nghiệm trong công tác và thành tích đạt được thời gian qua, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các tờ trình về thực hiện quy trình nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành Nam