Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trên mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, phải quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với “virus trì trệ”. Đây là loại virus nguy hại không kém Covid-19.

Kết luận hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội hôm nay, ông Vương Đình Huệ nêu rõ nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề.

Ông đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP tiếp tục hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng sau khi dịch được kiểm soát trong thời gian tới, phấn đấu mức tăng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP bằng khoảng 1,3 lần so với bình quân chung cả nước.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, phải quyết tâm dập dịch sớm nhất để khôi phục phát triển kinh tế; thực hiện nghiêm tinh thần “Hà Nội phải làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, gương mẫu nhất”.

Các đơn vị cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động và phát triển, giảm thời gian, chi phí cho DN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, phải quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với loại “virus trì trệ”. Đây là loại virus hữu hình nhưng nguy hại không kém Covid-19 vô hình mà chúng ta đang phải đối mặt”, ông Huệ nhấn mạnh.

Để chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu cần có giải pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch thời gian qua và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, cần chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: "Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp. Từng cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị TP cần phát hiện, biểu dương, trọng dụng các đồng chí dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung của Thủ đô.

Đồng thời, sẽ sàng lọc, thay thế, thậm chí cần loại bỏ những cán bộ thiếu trách nhiệm, trì trệ, né tránh, nhũng nhiễu và tiêu cực để bộ máy của Đảng, Nhà nước ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả".

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã thông qua chủ trương triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai và dự án tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội “Tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Ban chấp hành Đảng bộ TP cũng đồng ý về chủ trương nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại khu vực giai đoạn 1 và một phần giai đoạn 2 dự án TP thông minh.

Thành ủy đã bầu bổ sung ông Trần Đình Cảnh, thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy và ông Nguyễn Chí Lực, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Nới lỏng cách ly nhưng tối nay không phải là dịp đổ ra đường ăn mừng Thủ tướng lưu ý, nới lỏng cách ly xã hội nhưng phải kiềm chế, không lơ là, chủ quan, không để 23h tối nay là dịp đổ ra đường ăn mừng.

Hương Quỳnh