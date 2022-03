Chính trị icon 9 giờ trước 9 giờ trước

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổ chức và hoạt động của lực lượng An ninh trên không, đề án thành lập đồn công an tại các sân bay trọng điểm.