Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã bầu ra 49 ủy viên Ban chấp hành khóa mới. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam tái đắc cử và có một phó bí thư Tỉnh ủy mới là ông Võ Văn Minh.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI

Sáng 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 49 người, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 người.

Bình Dương: Công bố kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ khóa XI

Tại họp phiên thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI đã bầu ra Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, hai Phó Bí thư, 11 ủy viên Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

Cụ thể, ông Trần Văn Nam tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Hai phó bí thư là ông Nguyễn Hoàng Thao - chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Văn Minh - chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Phạm Văn Chánh, Bí thư huyện ủy Phú Giáo, trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XI.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội cũng đã bầu và công bố danh sách 20 người dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI thành công tốt đẹp

Cuối giờ sáng nay (15/10), Tiểu ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI đã tổ chức họp báo về kết quả đại hội.

Tiểu ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI đã tổ chức họp báo về kết quả đại hội

Đại diện Tiểu ban tổ chức đại hội cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Trong suốt thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền đậm nét đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng, các Đảng bộ của tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI.

Sau đại hội, Tỉnh ủy Bình Dương mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tích cực tuyên truyền kết quả đại hội cũng như quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

4 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

- Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

- Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương.

- Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương.

- Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bình Dương.

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng đô thị thông minh.

- Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn, thách thức thành động lực vươn lên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Hậu Giang cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu biến khó khăn, thách thức thành động lực để vươn lên.

Xuân An