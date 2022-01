Thủ tướng vừa bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tân Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đoàn Bổng