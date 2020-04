Bộ Công an vừa công bố các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an các tỉnh: Lai Châu, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Đắk Nông.

Cụ thể, chiều 28/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh Hưng Yên.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trung tướng Lương Tam Quang chúc mừng các tân lãnh đạo Công an Hưng Yên

Bộ Công an cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác đến thời điểm chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Hồ Văn Mười trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Tường Vũ

Ngày 29/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu chúc mừng Thượng tá Phạm Hải Đăng

Chiều 28/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phạm Hải Đăng, Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Phương trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thu

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cũng thông báo điều động và bổ nhiệm Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Theo VGP