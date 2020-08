Ban Nội chính TƯ: Ngày 31/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Huy Thường, Chuyên viên cao cấp Vụ Cơ quan nội chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính mong rằng trên cương vị mới ông Vũ Huy Thường tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban.

VKSNDTC: Ngày 31/7, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Huy Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng VKSNDTC giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng VKSNDTC Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/8.

Phó Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị nòng cốt của VKSNDTC, do đó Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện đã cân nhắc kỹ khi chọn lựa lãnh đạo của đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tổ chức cán bộ cho toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Ông Nguyễn Huy Tiến đề nghị, ông Bùi Việt Cường phát huy truyền thống của đơn vị, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành để cùng với lãnh đạo, công chức trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng: Ngày 31/7, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã trao quyết định của Bộ trưởng Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn ồn Nguyễn Tuấn Dũng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 24/7.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng, với năng lực, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác cùng với sự đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính, ông Nguyễn Tuấn Dũng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 28/7, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã trao quyết định của Bộ trưởng Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Ma Thị Luận và đồng chí Trần Thị Út giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

UB Thường vụ QH: Chiều 31/7 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu đã công bố nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 14.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, kể từ ngày 1/8.

Trao quyết định và chúc mừng, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết, ông Hoàng Quang Hàm là cán bộ trẻ, có quá trình công tác thực tiễn từ cơ sở trong ngành kiểm toán.

Khi về công tác tại Ủy ban Tài chính, Ngân sách, ông luôn phát huy năng lực chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực kế toán - kiểm toán, đóng góp tích cực vào hoạt động của Ủy ban.

Bộ Công an sáng nay (31/7) đã trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội.