Bộ trưởng Công an yêu cầu phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng chống đối đăng tin xuyên tạc, gây hoang mang, đối tượng chống đối không thực thi các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an vừa chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an phường, thị trấn, công an xã tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 7/3 đến 24/3. Báo cáo về Bộ trước 18h ngày 25/3 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Kết quả thống kê, Thủ trưởng Công an các cấp báo cáo ngay Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp ở địa phương để chỉ đạo xử lý.

Các cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thuộc Cục quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an đối mặt với hiểm nguy ở nơi “tuyến đầu” với dịch Covid-19. Ảnh: P.Hải

Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp để rà soát những nơi tập trung đông người, tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nâng cao ý thức, tự giải tán, không tụ tập đông người.

Tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm

Phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung. Có kế hoạch phân công cán bộ, chiến sĩ thay ca kíp thường trực tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung, trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư y tế cho cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong khi thi hành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Công an yêu cầu người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình; lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp gương mẫu và quán triệt cán bộ, chiến sĩ hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp đông người để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng.

Các đơn vị có phương án bố trí 3 kíp làm việc tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao để triển khai công tác, không để cả đơn vị phải cách ly. Tổ chức thành lập bộ phận thường trực (gồm cán bộ y tế, hậu cần, điều lệnh…) để tổ chức y tế ban đầu (đo thân nhiệt, mở sổ theo dõi hoạt động ra vào trên cơ sở yếu tố dịch tễ; yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh).

Bộ trưởng giao Cục Y tế chủ trì khẩn trương tổ chức các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để thường trực sẵn sàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh trong lực lượng công an và dự phòng phục vụ nhân dân.

Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh làm việc với đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

Đối với các tỉnh biên giới các đơn vị công an cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý biên giới, kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh.

Đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước, diễn biến tội phạm có thể sẽ có những tác động, diễn biến phức tạp, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an cần tập trung công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng chống đối đăng tin tuyên truyền xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân, đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật, quy định phòng, chống dịch bệnh, tội phạm hình sự khác như trộm cắp, gây rối, buôn lậu, sản xuất hàng giả…, nhất là hàng hóa liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thành Nam

Đất nước chính thức bước vào 'thời chiến' Cuộc họp Bộ Chính trị cuối tuần trước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất”. Thủ tướng khẳng định, “đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất”.