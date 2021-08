Hội nghị trực tuyến bàn về phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân sinh sống trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương trong thời gian phong tỏa sẽ diễn ra vào 14h chiều 21/8.

Hội nghị sẽ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND TP.HCM, Bình Dương.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Tại đầu cầu TP.HCM còn có tổ trưởng Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải cùng dự.

TP.HCM tặng quà cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ảnh: Thanh Tùng

Tại đầu cầu Bình Dương có Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải cùng dự.

Dự kiến tại hội nghị, UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương báo cáo về phương án cung cấp, phân phối lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian phong tỏa.

Bộ Quốc phòng báo cáo về phương án tổ chức phân phối lương thực, thực phẩm đến người dân trên địa bàn TP.HCM và một số địa bàn của tỉnh Bình Dương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương báo cáo về nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm trong thời gian phong tỏa.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19 vào tối 19/8.

Tại cuộc họp trực tuyến với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chiều 20/8, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP.HCM cho biết Quân đội sẽ lập đội công tác đặc biệt, với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, đưa lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị đến từng nhà dân.

Các đội công tác đặc biệt cũng sẽ vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội. Lực lượng quân y cùng các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà, cũng như trường hợp khẩn cấp khác.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, để bảo đảm lương thực, thực phẩm cho gần 10 triệu người dân TP.HCM trong 15 ngày, các bộ, ngành, trong đó có quân đội, công an, ngành công thương hợp tác giải quyết vấn đề này.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Hội nghị này có sự tham dự của Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…

Tại đầu cầu các tỉnh thành có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Yên, Khánh Hòa. Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thu Hằng

