Chiều 29/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Ngoại tuyến Công an nhân dân (29/9/1961 - 29/9/2021). Tham dự buổi lễ còn có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Quang cảnh buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, những chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Ngoại tuyến Công an nhân dân đã không ngừng phấn đấu công tác, chiến đấu và hy sinh trong suốt 60 năm qua. Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan Trung ương, Bộ Công an cùng sự giúp đỡ của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Ngoại tuyến luôn nêu cao tinh thần cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Ngoại tuyến trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhận thức rõ tầm quan trọng của biện pháp nghiệp vụ trinh sát, lực lượng ngoại tuyến đã được quan tâm phát triển lực lượng ở các địa phương để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các chuyên án, làm thất bại âm mưu hoạt động kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động ở địa bàn chiến lược và các thành phố lớn.

Lực lượng ngoại tuyến đã tham gia nhiều chuyên án lớn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm khủng bố hình sự, kinh tế, buôn lậu ma túy, lực lượng kích động khiếu kiện, gây rối an ninh trật tự, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước, các vị khách và sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Những chiến công xuất sắc và sự hy sinh tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng ngoại tuyến trong 60 năm qua đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Ngoại tuyến tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn. Toàn lực lượng coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy; thường xuyên nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sỹ ngoại tuyến phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, tâm huyết, mưu trí, sáng tạo trong công việc, có lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Chủ tịch nước yêu cầu, toàn lực lượng tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, thấm nhuần lời dạy của Bác "khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ích, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Đối với công tác ngoại tuyến, việc dựa vào nhân dân có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi phải kiên trì, sáng tạo trong tổ chức hướng dẫn, vận động để nhân dân giúp lực lượng giám sát, phát hiện kẻ địch.



Nêu rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng ngoại tuyến cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, chủ động chuẩn bị lực lượng ngoại tuyến có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, năng lực công tác và chiến đấu; tăng cường tiềm lực ngoại tuyến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới.



Các cán bộ, chiến sỹ lực lượng ngoại tuyến thường xuyên phải công tác, chiến đấu trong điều kiện khó khăn, vất vả, nguy hiểm. Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng công an các cấp quan tâm hơn nữa đến điều kiện, phương tiện công tác chiến đấu, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho cán bộ, chiến sỹ, giảm thiểu những hy sinh thương tật trong thực hiện nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và có chính sách đãi ngộ hợp lý với cán bộ, chiến sỹ và người thân.



Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng ngoại tuyến Công an nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên cờ truyền thống của Cục Ngoại tuyến

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an, có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng ngoại tuyến nghiên cứu những quan điểm, chủ trương Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn công tác ngoại tuyến trong tình hình mới; nghiên cứu các giải pháp xây dựng lực lượng ngoại tuyến đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phát biểu.



Theo Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến cho biết, trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Ngoại tuyến không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã góp phần vào kết quả chung của lực lượng Công an nhân dân nhằm giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại của đất nước.

Từ lực lượng rất mỏng ban đầu, đến nay, Cục Ngoại tuyến đã không ngừng lớn mạnh, là Cục trực thuộc Bộ với 9 đầu mối, đóng quân trải dài cả 3 miền đất nước; phát triển rộng khắp với 58 đơn vị ngoại tuyến địa phương.

Đơn vị đã triển khai các kế hoạch công tác đặc biệt, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, các chuyên án, vụ án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và đề xuất phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

