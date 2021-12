Thời sự icon 20/12/2021 20/12/2021

Ngày 20/12, hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã được tổ chức cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua.