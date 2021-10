Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân, đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và khai giảng năm học 2021-2022.

Cùng dự có Ủy viên bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo Học viện An ninh cùng các học viên tại các đầu cầu trực tuyến.

Năm 1946, Trường Huấn luyện Công an được thành lập theo Nghị định của Bộ Nội vụ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đây là ngôi trường đầu tiên của lực lượng Công an cách mạng và là tiền thân của của Học viện An ninh nhân dân ngày nay. Sau 75 năm, Học viện An ninh nhân dân đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đào tạo, huấn luyện cán bộ công an, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và giai đoạn bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay. Riêng giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1954-1974), Trường đã huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho gần 12 nghìn cán bộ công an chi viện cho chiến trường miền Nam.

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hiện nay, Học viện đào tạo cả ba trình độ: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ với 21 loại hình đào tạo, bồi dưỡng; đã mở rộng hợp tác với 23 đối tác song phương tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển và quan hệ đa phương với 76 cơ sở đào tạo thuộc Hiệp hội các cơ sở đào tạo an ninh, cảnh sát quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện; Huân chương Chiến công Hạng Ba cho Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện. Chủ tịch nước cũng đã đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện An ninh nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ôn lại truyền thống vẻ vang của Học viện An ninh nhân dân qua các thời kỳ và nhấn mạnh, Học viện An ninh nhân dân luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng Công an nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước ta.

“Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần đến thăm nhà trường của chúng ta. Tấm Huân chương Chiến công Hạng Nhất mà các đồng chí đón nhận hôm nay một lần nữa là sự ghi nhận đối với những thành tích, đóng góp của Học viện trong những năm qua. Có thể nói, với truyền thống lịch sử vẻ vang cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy, Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an là niềm vinh dự, tự hào và nguồn động viên vô cùng to lớn đối với cán bộ, nhà giáo và học viên Học viện An ninh nhân dân. Hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, những đóng góp to lớn mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Học viện An ninh nhân dân nỗ lực, không ngừng phấn đấu đạt được trong suốt 75 năm qua”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Nêu những thách thức, thời cơ và thuận lợi trong bối cảnh hiện nay đối với nước ta, cả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, các thế lực thù địch phản động tiếp tục ráo riết thực hiện âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, Chủ tịch nước nêu một số nhiệm vụ quan trọng đối với Học viện phải gắn với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh nói riêng.

“Học viện phải bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ. Thúc đẩy công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hành động, hoạt động chống phá các thế lực thù địch; làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội, trật tự, kỷ cương an toàn lành mạnh, giữ vững môi trường hòa bình, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Học viện phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm công tác đảm an ninh quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. Đảm đảm an ninh quốc gia chính là góp phần quan trọng bảo đảm sự vững mạnh, trường tồn của Đảng, của chế độ ta, là góp phần quan trọng bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt của đất nước ta”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị Học viện An ninh nhân dân phải đổi mới tư duy và hành động mạnh mẽ để xây dựng Học viện thực sự ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục đổi mới toàn diện về giáo dục, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả để cung cấp, bổ sung đủ nguồn cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ và quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Học viện An ninh Nhân dân nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Học viên quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý giáo dục. Đây là lực lượng nòng cốt quyết định đến chất lượng hiệu quả nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu của Học viện. Theo đó cần xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, phát triển, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy có trình độ chuyên môn cao đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cán bộ, giảng viên học viên của học viện cần tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các quan điểm, các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Chủ tịch nước mong muốn, mỗi học viên Học viện cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành người cán bộ, sĩ quan Công an nhân dân vừa hồng, vừa chuyên và cùng Học viện tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống 75 năm vinh quang của Đơn vị Anh hùng.

