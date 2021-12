Trong cuộc chiến với Covid-19, tính đến 7/12, đã có hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nhiễm và nghi nhiễm; 17 chiến sĩ hy sinh, tử vong liên quan dịch Covid-19.

Sáng 11/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân-lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19-thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Hội nghị do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì; khách mời dự hội nghị còn có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào lực lượng Công an

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công an cho biết, phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội” đã tạo khí thế thi đua đột kích, là niềm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hy sinh, sẵn sàng lao vào tâm dịch cùng tham gia tổ chức truy vết, sẵn sàng cùng anh em đồng đội ở tại cơ quan chống dịch 3, 4 tháng không về nhà, sẵn sàng xung phong tham gia chi viện cho các địa bàn tâm dịch, những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng đồng cảm, chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân đã thắp sáng lên niềm tin về tinh thần đồng lòng quyết tâm cao độ, sự nỗ lực, ý chí lớn lao để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Lực lượng công an đã triển khai 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, điều tra hơn 26.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 56.300 đối tượng, triệt phá 1.225 băng nhóm tội phạm. Trong cuộc chiến với Covid-19, tính đến 7/12, đã có hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ nhiễm và nghi nhiễm; 17 chiến sĩ hy sinh, tử vong liên quan dịch Covid-19.

Tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch

Phát biểu tại buổi sơ kết, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cho biết, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người… góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay từ ngày xuất hiện ca nhiễm đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Công an đã lập tức kiện toàn Ban Chỉ đạo của Bộ về phòng, chống dịch và tổ chức họp ngay trong kỳ nghỉ lễ để nhận định tình hình dịch và thống nhất triển khai những giải pháp cấp bách.

Bộ Công an là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương đặt tại TP.HCM, trực tiếp chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phía Nam phòng, chống dịch. Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với phương châm: “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19".

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động phát động tháng cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch; an sinh xã hội (từ ngày 20/8 - 20/9/2021, thời điểm dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất).

Có hơn 150 nghìn cán bộ công an thuộc hầu hết các lực lượng an ninh, tình báo, điều tra, trinh sát, giao thông, hậu cần kỹ thuật... tham gia tuyến đầu trong hầu hết các khâu của công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các chiến sĩ Công an dự hội nghị sơ kết

“Hành động của các chiến sĩ Công an nhân dân là những minh chứng hùng hồn nhất, thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người Công an cách mạng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời tri ân những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hi sinh, tử vong, bị thương, bị lây nhiễm Covid-19 trong khi làm nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự báo tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt địch mới quy mô lớn với những biến chứng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn.

Ông yêu cầu Bộ Công an trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện các mặt công tác công an trong điều kiện thích ứng an toàn, có kiểm soát với dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Chiến lược tổng thể sắp ban hành tới đây.

“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân và tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…” - Chủ tịch Vương Đình Huệ khẳng định.

Bí thư TP.HCM: Báo chí đã chiến đấu với đại dịch như chiến sĩ tuyến đầu Theo Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên, những ngày chiến đấu với dịch bệnh, báo chí là tuyến đầu của tuyến đầu. Các nhà báo đã lăn xả, đeo bám trận địa để có tin và hình ảnh chính xác, kịp thời phục vụ công tác chống dịch.

Hồ Văn