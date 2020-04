Bộ trưởng Tô Lâm khen 2 cán bộ, chiến sỹ công an tình nguyện hiến máu cứu người Chiều 14/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã gửi thư khen đến Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La và Thượng úy Nguyễn Thành Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã có những hành động đẹp, cao cả và nhân văn, tích cực tham gia phong trào tình nguyện hiến máu cứu người. Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Tại Sơn La, ngày 25/3, chị Thào Thị Dy, sinh năm 1994, trú tại bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng mất máu nhiều nguy hiểm đến tính mạng, cần truyền gấp 4 đơn vị máu thuộc nhóm máu hiếm, trong khi đó dự trữ máu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đang thiếu, gia đình chị Dy không có ai cùng nhóm máu với chị. Trong lúc cả gia đình đang tuyệt vọng, không biết nhờ ai để hiến máu thì Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để hiến máu truyền cho chị Thào Thị Dy, kịp thời cứu chị Dy vượt qua cơn nguy hiểm đối với tính mạng, trao lại cuộc sống và niềm vui cho gia đình chị Dy. Tại Đắk Lắk, Thượng úy Nguyễn Thành Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hơn 30 lần hiến máu hiếm tình nguyện, trong đó có nhiều lần đến Bệnh viện hiến máu để kịp thời cứu sống người bệnh đang cấp cứu cần truyền máu hiếm. Những hành động của 2 cán bộ công an đã thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, mang tính nhân văn cao cả, là những chiến sĩ tiên phong, đi đầu hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" và Thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện của Bộ trưởng Công an. Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi Thiếu úy Vàng Ly Công và Thượng úy Nguyễn Thành Công đã có những hành động đẹp, cao cả và nhân văn, tích cực tham gia phong trào tình nguyện hiến máu cứu người. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Đắk Lắk có những chính sách khen ngợi, động viên kịp thời đối với hai chiến sĩ công an. Đồng thời, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào tình nguyện hiến máu trong đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ sở y tế ở địa phương để tổ chức hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!