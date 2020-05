Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm cán bộ.

Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Trần Quang Hiếu

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Quang Hiếu, sinh năm 1973, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Theo VGP