Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh giữ chức Cục trưởng Cục An ninh điều tra.