Triển khai công tác an ninh mạng bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an ghi nhận dấu hiệu gia tăng đột biến về tần suất, quy mô, số lượng các đợt tấn công mạng nhằm vào Việt Nam, nhất là các cơ quan trọng yếu, tập đoàn kinh tế, tài chính quan trọng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, nhằm chiếm đoạt thông tin, tài liệu nội bộ, tài liệu bí mật nhà nước, phát tán thông tin xấu, độc. Thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho thấy, một số phương thức, thủ đoạn tấn công phổ biến nhất hiện nay là: câu nhử (Phishing); khai thác lỗ hổng bảo mật trên diện rộng (mass scan, mass exploit); tấn công thông qua thiết bị USB, tấn công thay đổi giao diện. Đơn vị khuyến cáo một số biện pháp cơ bản để phòng ngừa như: Không mở bất kỳ liên kết hay tập tin nào từ khi chưa xác định rõ nguồn gốc; Sử dụng chương trình tìm diệt mã độc, rà quét các thiết bị lưu trữ như USB, các tập tin nghi ngờ; Không truy cập vào các trang mạng có nội dung xấu, đồi trụy (các trang này đều chứa mã độc), các tài liệu không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ bị nhiễm mã độc…