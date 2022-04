Đó là khẳng định của Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ngày 30/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper đến chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng chúc mừng ông Marc E. Knapper đã được Tổng thống Joe Biden giao trọng trách mới và trở lại Hà Nội công tác trên cương vị Đại sứ; bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp hơn nữa cho quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và sự khác biệt của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Marc E. Knapper. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những bước tiến trong quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD và đạt con số kỷ lục 111 tỷ USD.

Hai nước cũng tích cực hợp tác trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi sau đại dịch.

Thủ tướng đánh giá hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, góp phần tăng cường xây dựng lòng tin giữa hai dân tộc, trong khi ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước. Bên cạnh đó, các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng tiếp tục là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper bày tỏ vui mừng được trở lại công tác tại Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên mọi mặt, nhất là trong phòng, chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế sau dịch.

Đại sứ cam kết thời gian tới sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành phía Việt Nam để duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên giữa hai nước ở các cấp và các kênh, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số….

Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam, tin tưởng chương trình hồi phục nhanh và phát triển bền vững của Việt Nam sẽ thành công, góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi và phát triển kinh tế ở khu vực sau đại dịch.

Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trên bình diện khu vực và đa phương, Đại sứ Knapper tái khẳng định mong muốn của Mỹ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, thể hiện qua các chiến lược và sáng kiến mới như Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai bên đã trao đổi về lập trường các nước ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Thủ tướng mong muốn, tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên nguyên tắc chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng, luôn hướng tới tương lai tốt đẹp, vì hạnh phúc, ấm no cho nhân dân hai nước.

Thành Nam