Đại tá Huỳnh Thới An, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Công an TP Cần Thơ hôm nay tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác điều động cán bộ.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định cho Đại tá Huỳnh Thới An, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Huỳnh Thới An (quê Sóc Trăng), trước đây là Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Hồi tháng 7/2018, Đại tá Huỳnh Thới An được Bộ Công an điều động về giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Đến nay thì được Bộ Công an điều động về giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chúc mừng Đại tá Huỳnh Thới An được Bộ Công an điều động giữ chức Phó giám đốc Công an TP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Huỳnh Thới An tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an TP làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao phó.

H.Thanh