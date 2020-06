Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm sang làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc công an tỉnh này.

Đại tá Võ Trọng Hải sẽ thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chuyển sang công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Hải là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải (bên phải) được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Lê Khắc Thuyết (bên trái) được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: Quốc Huy

Năm 2018, ông được điều động, bổ nhiệm Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải (SN 1968, quê ở xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Chiều qua, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ - Ảnh: Quốc Huy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Thuyết cảm ơn sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm đức, trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; cùng tập thể Công an Hà Tĩnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

