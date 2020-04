Bộ trưởng Công an khẳng định, đưa công an chính quy về xã là việc làm rất quan trọng để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý và làm “sống” các dữ liệu.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chiều nay chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (đề án 896).

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho hay đến hết tháng 3, có 95% tổng số xã trên toàn quốc triển khai xong việc đưa công an chính quy về xã; 61/63 tỉnh đã hoàn thành 100%, chỉ còn Quảng Ngãi, Nghệ An.

“Đây là việc làm rất quan trọng để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý và làm 'sống' các dữ liệu”, ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Nhờ lực lượng ở cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong 48 giờ đã lập được danh sách những người nhập cảnh

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn chứng, sau khi Thủ tướng chỉ đạo về việc điều tra để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước đang cư trú tại các địa phương từ 7 - 24/3, chỉ trong 48 tiếng, lực lượng Công an đã thống kê, rà soát được ngay.

Việc này được thực hiện nhờ lực lượng ở cơ sở, nếu không sẽ không thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Khi hoàn thành cơ bản bước đầu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo thuận lợi và tiết kiệm ngân sách cho nhiều chiến dịch tổng điều tra cơ bản khác. Trong khi thời gian qua, nhiều cuộc điều tra “rất không chính xác” vì không có hạ tầng cơ sở để đối chiếu.

Bộ trưởng Công an lưu ý, việc thay thế phương thức quản lý công dân từ thủ công sang điện tử còn nhiều khó khăn, phải thay đổi cả cách làm, tư duy, biện pháp, lực lượng… và mong muốn sớm sửa đổi các luật, nghị định, thông tư liên quan, đặc biệt là sửa luật Cư trú.

Ông cho rằng cơ sở dữ liệu về dân cư tổng hợp rất nhiều dữ liệu khác, là cơ sở dữ liệu gốc quan trọng để triển khai các dữ liệu như hộ tịch, nhà ở, y tế, bảo hiểm, ngân hàng…

"Chúng tôi xác định dự án cơ sở dữ liệu về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn, đặc thù, triển khai với phạm vi trên toàn quốc và thực hiện trong thời gian ngắn. Đây là thách thức lớn đối với lực lượng công an, phải huy động tối đa lực lượng mới hoàn thành được mục tiêu về dịch vụ công trực tuyến, hướng tới Chính phủ điện tử”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Lo ngại trùng lặp, lãng phí

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo cho biết năm 2019, Bộ Công an bố trí gần 1.600 tỉ đồng (điều chỉnh nguồn vốn từ các dự án chưa cấp bách) để thực hiện dự án. Phần vốn còn lại của dự án gần 1.500 tỉ đồng, ông đề nghị Thủ tướng cho phép bố trí từ nguồn vượt thu và các nguồn vốn khác (nếu có).

Thủ tướng thống nhất ngoài số vốn đã bố trí cho Bộ Công an trong năm 2020, số vốn còn lại sẽ được bố trí trong nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Công an đang phối hợp với Bộ KH&ĐT thẩm định quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định và hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án để tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc lo ngại về sự “trùng lặp, lãng phí lớn” nếu bộ, ngành nào cũng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu như cách chúng ta đang thực hiện.

Ông dẫn chứng, Bộ Công an đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Bộ Xây dựng xây dựng 2 cơ sở dữ liệu liên quan đến cá nhân; Bộ GD&ĐT cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu của hàng chục triệu học sinh và hàng triệu giáo viên…

Đề xuất lùi thời hạn khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Vì vậy, ông yêu cầu Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng cơ sở dữ liệu này để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022 - 2025.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Thủ tướng về bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Công an báo cáo Thủ tướng về việc đề xuất UB Thường vụ QH lùi thời hạn khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của luật Căn cước công dân đến khi hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

