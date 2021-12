Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an không “ngủ quên trên chiến thắng” mà chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 11/12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân-lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19-thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Dự hội nghị còn có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã đánh giá hết sức khách quan, ghi nhận những thành tích, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Theo Đại tướng Tô Lâm, làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường cùng sự xuất hiện của các biến chủng mới đã lây nhiễm diện rộng, số ca nhiễm, tử vong tăng cao.

Việc kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, đặt đất nước vào tình thế gian nguy, cuộc chiến chống Covid-19 bước vào ranh giới sống còn. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Lực lượng Công an nhân dân-lá chắn phòng, chống dịch Covid-19-thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Qua gần 4 tháng thực hiện, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, sát với thực tiễn. Cán bộ, chiến sĩ Công an thể hiện rõ nét bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm, với “mệnh lệnh từ trái tim”. Các chiến sĩ đã xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch và đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đồng thời đảm bảo an dân, an sinh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả kiểm soát thành công dịch Covid-19, đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện “mục tiêu kép” của Đảng, Nhà nước đã đề ra, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, dự báo trong năm 2022, tình hình dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; có thể bùng phát các đợt dịch với biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn.

Qua đó, ông kêu gọi: “Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng quán tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không được có tâm lý “coi như hết dịch” “ngủ quên trên chiến thắng” mà chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả phương châm: “Giữ vững bên trong-bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”.

Hồ Văn