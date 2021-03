Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Chiều nay (1/3), tại Công an tỉnh Đắk Lắk, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định điều động đại tá Lê Vinh Quy (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm đại tá Lê Vinh Quy giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Điều động thiếu tướng Lê Văn Tuyến (Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận nhiệm vụ mới tại cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương.

Ngoài ra, công bố, trao quyết định cho đại tá Nguyễn Minh Kính, Phó GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk nghỉ hưu theo quy định.

Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Trước khi bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ông từng kinh qua các vị trí: Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, Trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông), Phó GĐ Công an tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (SN 1973, quê quán huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Cục trưởng Cục tham mưu - Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Lê Văn Tuyến (trái, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương

Sáng cùng ngày, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Phó GĐ Công an tỉnh Hà Nam giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Trần Minh Tiến (SN 1967, quê quán ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ông từng kinh qua các chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Lục (Hà Nam), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó GĐ Công an tỉnh Hà Nam.

Trùng Dương