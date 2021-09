Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Mục đích kế hoạch này là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên", thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đột xuất kiểm tra điểm dịch Covid-19 nóng nhất Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó là đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản...

“Triệu trái tim, một ý chí”

Nội dung phong trào thi đua đặc biệt tập trung vào thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết...

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

“Triệu trái tim, một ý chí” vượt qua đại dịch

Nội dung quan trọng khác là thi đua triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng; “ngoại giao vắc xin”; nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng y khoa trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp vắc xin...

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covd-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng và chính quyền các cấp triển khai cũng là nội dung trong phong trào thi đua này.

Với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp.

Đó là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ’, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả.

Tuyên truyền những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng và cả dân tộc, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước...

Đề cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Quyết định cũng nêu rõ nhiều tiêu chí thi đua. Cụ thể, các bộ, ban, ngành thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 được giao. Trong đó có đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó, các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tham mưu kịp thời cho Đảng, Chính phủ, Thủ tướng.

Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống đại dịch phù hợp.

Thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, thần tốc xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 khoa học, an toàn cho nhân dân, thực hiện tốt chiến lược 5K + vắc xin và thuốc, các biện pháp công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân.

Nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng tạo sức lan tỏa tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch

Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu: Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện... tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực với công việc, phục vụ đồng bào, đồng thời bảo đảm an toàn chống dịch.

Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức..., thực hiện "an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn".

Các tầng lớp nhân dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền về phòng, chống đại dịch; nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

Hình thức khen thưởng gồm có: Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

Căn cứ thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Thu Hằng