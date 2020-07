Chính trị icon 29/06/2020 29/06/2020

Trong 2 ngày 26-27/6, Bộ Công an liên tiếp công bố quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm giám đốc công an của 12 tỉnh, thành phố và một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc.