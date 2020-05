Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Thuế vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ Xây dựng: Ngày 20/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã trao quyết định của Bộ trưởng Xây dựng điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Duy Hiển giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao quyết định cho ông Đỗ Duy Hiển

Tổng cục Thuế: Ngày 20/5, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh đã trao quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dương, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thế Mạnh trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đức Dương

Bộ Công an: Chiều 20/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trao quyết định điều động Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Văn Mười trao quyết định và chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Hồ Văn Mười trao quyết định và chúc mừng Đại tá Phạm Tiến Triệu

Bộ GTVT: Ngày 19/5, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trao quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Quang Khôi giữ chức Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam kể từ ngày 1/6.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Quang Khôi

Bộ TT&TT: Trước đó, chiều 18/5, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng ông Đinh Tiến Dũng, ông Nguyễn Văn Thuật

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thuật, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, Cục Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại.

Theo VGP