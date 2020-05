Tòa án Quân sự Quân khu 9, Quân khu 2, Công an TP Hà Nội, Công an các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Quân khu 9: Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự hai cấp quân khu 9.

Thủ trưởng Tòa án Quân sự Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chúc mừng các cán bộ nhận quyết định.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương đã trao quyết định: Bổ nhiệm Thượng tá Cao Văn Hồ, giữ chức Phó Chánh án Tòa án Quân sự quân khu 9; Thượng tá Võ Văn Trung giữ chức Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực; Trung tá Trương Thanh Vũ và Thiếu tá Nguyễn Văn Nhớ giữ chức Phó Chánh án Tòa án Quân sự khu vực quân khu 9.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thiếu tướng Dương Văn Thăng chúc mừng và đề nghị các cán bộ trên cương vị mới cần nỗ lực, quyết tâm, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quân khu 2: Trước đó, ngày 12/5, Tòa án Quân sự quân khu 2 tổ chức hội nghị bàn giao Tòa án Quân sự khu vực. Dự chỉ đạo có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy quân khu.

Căn cứ Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án Quân sự quân khu, tương đương và Tòa án Quân sự Khu vực; thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt Kế hoạch tổ chức sáp nhập hai Tòa án Quân sự khu vực; thực hiện quyết định bổ nhiệm cán bộ của trên, Thượng tá Đặng Trường Giang, Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực quân khu .

Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực; tổ chức biên chế; tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên; tiểu hồ sơ thi hành án hình sự; án tạm đình chỉ; những nội dung cần tiếp tục giải quyết…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội nghị bàn giao của cơ quan Cục Chính trị và Tòa án Quân sự quân khu, định hướng những nội dung công việc cần tiếp tục hoàn thiện, lưu ý Tòa án Quân sự quân khu cần tiếp thu những nội dung tham gia của các cơ quan để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Ky.

Hà Nội: Liên quan đến công tác cán bộ lực lượng vũ trang, ngày 14/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định cho Đại tá Hoàng Văn Thành và Đại tá Nguyễn Đình Thừa.

Thừa Thiên Huế: Ngày 13/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Văn Duân.

Bắc Giang: Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quốc Toản đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Duân giữ chức Trưởng Công an huyện Lục Ngạn.

Theo VGP