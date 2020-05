Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Hòa Bình, Thái Bình, Điện Biên, Quảng Nam, Bình Định vừa kiện toàn nhân sự chủ chốt một số cơ quan trực thuộc.

TP HCM: Chiều 11/5, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đã trao quyết định của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam về công nhận bà Nguyễn Thanh Xuân, ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, khoá 10, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thanh Xuân

Trước đó ngày 29/4, Hội Nông dân TP HCM đã tổ chức Hội nghị BCH Hội khóa 10, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại hội nghị, các ủy viên BCH đã bầu bà Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải trao quyết định và chúc mừng ông Trần Thanh Tùng

Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trần Thanh Tùng, Phó Chánh Thanh tra TP đến nhận công tác tại Quận ủy Quận 8, tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND quận bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 8 (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Ông Lê Thanh Liêm trao quyết định và chúc mừng ông Trần Quang Thảo

Sáng 11/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TP về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Thảo, Chủ tịch UBND quận 8 giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TP về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 11, khóa 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trần Bình, ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 11.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới

Hòa Bình: Chiều 11/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đăng Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đức Hinh đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hòa Bình, giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Hòa Bình;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Đức Cường, ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định bổ ông Quách Tất Liêm, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&ĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

Điện Biên: Ngày 12/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn đã trao quyết định của Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển cán bộ.

Lò Văn Muôn trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Hưng

Ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lò Văn Muôn trao quyết định và chúc mừng ông Lỳ Lỳ Xá

Ngày 11/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định ông Lỳ Lỳ Xá, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Nguyễn Tiến Thành trao quyết định và chúc mừng ông Trương Thanh Sơn

Thái Bình: Ngày 11/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Trương Thanh Sơn (cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quảng Nam: Chiều 11/5, tại kỳ họp bất thường, HĐND thành phố Hội An đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bình Định: Ngày 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thành Hải giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định tiếp nhận Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Đình Kha và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh.

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (trực thuộc Sở TN&MT) Hà Thị Thanh Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh.

Điều động Trưởng phòng Tổng hợp (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) Phạm Ngọc Thái đến nhận công tác tại Sở TT&TT, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh.

Theo VGP