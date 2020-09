Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức trao các quyết định về công tác nhân sự.

VP Chính phủ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn bà Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hành chính, giữ chức Vụ trưởng Vụ Hành chính.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoàng Tùng, Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Mạnh Dũng, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo VP Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 3 cán bộ.

Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Thành trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Mai Tiến Dũng cử ông Phạm Hoàng Dương, Chuyên viên chính, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, kiêm nhiệm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ.

Thuyên chuyển ông Nguyễn Lê Bình, Chuyên viên Vụ Khoa giáo – Văn xã, VP Chính phủ đến công tác tại Bộ LĐTB&XH, kể từ ngày 18/9. Ông Nguyễn Lê Bình có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, phương tiện làm việc và nộp hồ sơ lưu trữ trước khi chuyển công tác theo quy định.

Tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Hữu Hải, Nghiên cứu viên, Phòng Các hệ thống phần mềm tích hợp, Viện Công nghệ thông tin, về công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VP Chính phủ, trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 10/9.

Điều động ông Đặng Ngọc Tú, Trưởng ban Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, hiện đang công tác biệt phái tại bộ phận giúp việc Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, trở lại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, kể từ ngày 15/9/.

Tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủy sản, Tổng cục Thủy Sản, về công tác tại Vụ Nông nghiệp, VP Chính phủ, trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 15/9.

Tiếp nhận biệt phái ông Đoàn Trọng Nghĩa, Chuyên viên VP Bộ LĐTB&XH, về công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VP Chính phủ, trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 15/9.

Bộ Công an: Bộ trưởng Công an vừa quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Yên Bái, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Chiều ngày 18/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Trưởng phòng 4 - VP Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Chiều 15/9, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Phòng Chính trị giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.

Trước đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Tống Văn Khuông, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

