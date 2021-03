Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để tiến hành quy trình bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Văn Tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến có đủ phẩm chất, năng lực để bố trí đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Thường trực Đảng ủy Công an Trung ương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị trên cương vị mới, trách nhiệm mới Thiếu tướng Lê Văn Tuyến phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến nguyện sẽ tiếp tục ra sức thi đua phấn đấu học tập, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, đoàn kết gắn bó, phối hợp Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của các thành viên trong Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để xây dựng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê quán: Xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.



Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; từ tháng 12/2019 đến nay là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam.

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Công an 3 tỉnh

Liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự Công an, trong tuần, Công an các tỉnh: Hà Nam, Quảng Ngãi, Bạc Liêu đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh là đơn vị tương đương cấp phòng, trực thuộc Công an tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh giao.

Việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Công an nhân dân.

Theo VGP