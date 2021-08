Chính trị icon 09/08/2021 09/08/2021

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác với các nước để duy trì an ninh trên biển tại phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về an ninh biển.