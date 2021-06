Đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay (29/6) vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo kết quả tình hình đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Giám đốc Công an Đồng Nai Vũ Hồng Văn tại buổi họp báo thông tin về chuyên án sản xuất, buôn lậu xăng giả

Tại hội nghị này, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Bộ Công an đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào tháng 11/2019. Trước khi về làm Giám đốc Công an Đồng Nai, ông Văn từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Văn về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh lực lượng công an tỉnh này xảy ra nhiều vụ lùm xùm nội bộ, nhiều lãnh đạo bị kỷ luật.

Sau khi đảm nhiệm vị trí này, tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chấn chỉnh lại bộ máy làm việc, có mặt tại hầu hết các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là chuyên án triệt phá đường dây làm giả xăng “khủng” liên tỉnh gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2021 cùng các vụ án liên quan đến tín dụng đen, bảo kê,...

Giám đốc Công an Hưng Yên làm Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an.

Xuân An