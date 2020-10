Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020–2025. Các công trình này khi đưa vào sử dụng đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Công bố trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, hôm 2/10, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang (IOC); Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hậu Giang, Ứng dụng di động Hậu Giang, tổng đài cải cách hành chính, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến, Hệ thống quản lý văn bản của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trục liên thông dữ liệu tỉnh.

Lễ công bố các hệ thống thông tin và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cho rằng, đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của tỉnh Hậu Giang trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước.

Theo ông Châu, xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, không có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và điều kiện tự nhiên so với các địa phương khác trên cả nước, để tạo sự chuyển biến đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Hậu Giang phải tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh đặc thù.

Bức tranh trọn vẹn về Hậu Giang

Hôm 25/9/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã phối hợp Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ”.

Lãnh đạo tỉnh và Trung ương cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Hậu Giang, đã trưng bày trên 400 tài liệu dưới dạng pano, hình ảnh về Hậu Giang từ thời họ Mạc khai phá miệt Hậu Giang cách đây mấy trăm năm trải dài đến thời điểm hiện nay.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Triển lãm được tổ chức kỳ công và phối hợp chặt chẽ với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trong chọn lọc, tìm nguồn tư liệu trưng bày. Nguồn tư liệu lịch sử quan trọng, quý giá, chưa từng có trong hệ thống tư liệu của tỉnh đã được tập hợp đầy đủ, chuyển tải bức tranh trọn vẹn về Hậu Giang.

Mộc bản Triều Nguyễn được trưng bày qua ảnh chụp.

Triển lãm được trưng bày đến ngày 15/10, sau đó sẽ có kế hoạch triển lãm tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phục vụ Nhân dân trong năm 2021.

Những công trình phục vụ dân sinh, thương mại, du lịch thiết thực

Sau ba tháng thi công, ngày 29/9, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu Nàng Mau 2 - nối liền hai xã Vĩnh Tường của huyện Vị Thủy và xã Tân Bình của huyện Phụng Hiệp.

Dự án cầu Nàng Mau 2- công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Công trình cầu Nàng Mau 2 được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, có chiều dài 48m, bề ngang mặt cầu 4,5m, tải trọng tám tấn, với tổng kinh phí đầu tư gần bốn tỷ đồng.

Lâu nay, tuyến đường tỉnh 925B đi qua địa bàn xã Vĩnh Tường được tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trên tuyến đường này còn một cây cầu bắc ngang kênh Nàng Mau 2 chưa được đầu tư để nối liền giao thông với xã Tân Bình của huyện Phụng Hiệp và kết nối với tuyến quốc lộ 61. Vì vậy, người dân và học sinh phải qua lại bằng phà, rất bất tiện.

Việc xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Nàng Mau 2 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đáp ứng sự mong mỏi suốt 45 năm qua của người dân vùng sâu còn lắm khó khăn như nơi đây trong việc việc đi lại, mà còn giúp huyện Vị Thủy từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông; kết nối giữa hai xã Vĩnh Tường của huyện Vị Thủy với xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Với ý nghĩa phục vụ dân sinh thiết thực, cầu Nàng Mau 2 được chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No được Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh tổ chức khởi công vào ngày 22/9/2020 tại khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, quy mô dự án bao gồm những hạng mục trong khuôn viên rộng hơn 4.000m2 như: khách sạn 4 sao Xà No, khu công viên sự kiện, chợ du lịch Xà No và bến tàu du lịch Xà No, với tổng mức đầu tư 242 tỷ đồng.

Khởi công dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch tại Hậu Giang.

Trong đó, chợ du lịch Xà No có quy mô gần 200 kiốt với 1 tầng hầm 3 tầng nổi… Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11/2021 và được đánh giá cao không chỉ góp phần quan trọng trong việc phát triển ngành du lịch - thương mại của miền Tây Nam Bộ nói chung và Hậu Giang nói riêng mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Cửu Long.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, đây là điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, cũng là cơ hội thúc đẩy giao thương và kết nối du lịch Hậu Giang với cả nước.

Trong số những công trình tạo dấu ấn phải kể đến còn là Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang do Công ty TNHH Một thành viên Greenity Hậu Giang làm chủ đầu tư được tổ chức khởi công vào ngày 27/9/2020, tại ấp Hòa Quới B, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, dự án được triển khai đầu tư trên diện tích hơn 23ha, với tổng vốn hơn 1.300 tỷ đồng, được chia thành hai giai , trong đó, giai đoạn 1 có công suất xử lý rác thải 300 tấn/ngày, phát điện 6 MW; giai đoạn 2 nâng tổng công suất xử lý rác thải lên 600 tấn/ngày, phát điện 12 MW, dự kiến đến cuối năm 2021 đưa vào vận hành. Đây là dự án đặc biệt quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và phát điện lên lưới điện quốc gia, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án nhà máy điện rác Hậu Giang có tổng diện tích hơn 23ha, tổng mức đầu tư trên 1.300 tỉ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hậu Giang, dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Những điểm nhấn tiến độ thi công, về đích sớm

Cũng trong dịp này, nhiều công trình, dự án tại Hậu Giang đã được tăng tốc tiến độ thi công, về đích sớm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp diễn ra.

Bên cạnh đó, Dự án Khu hành chính huyện Long Mỹ: Hạng mục khối trụ sở HĐND - UBND huyện có tổng mức đầu tư khoảng 52 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu hành chính huyện Long Mỹ.

Quy mô xây dựng khoảng 6.000m2, diện tích sử dụng khoảng 4.800m2. Khối trụ sở được thiết kế 1 tầng hầm, 3 tầng lầu. Ngoài ra, còn đầu tư nhà xe 2 bánh; nhà bảo vệ; cổng, hàng rào, sân đường nội bộ; hệ thống chiếu sáng, cấp nước, phòng cháy chữa cháy… dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2023, xây dựng huyện lỵ Long Mỹ ngày càng khang trang, hiện đại phục vụ tốt hơn cho Nhân dân.

Tại huyện Châu Thành A đã tổ chức nghiệm thu và thông xe trục đường 3 Tháng 2, công trình có tổng mức đầu tư trên 11 tỉ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trường Long A3 với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Công trình do ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và ông Bùi Văn Hai, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ vận động doanh nghiệp tài trợ. Ngôi trường có quy mô xây dựng gồm 2 tầng với diện tích xây dựng 633m2, diện tích sử dụng là 1.266m2. Ngoài các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị cần thiết cũng được đầu tư phục vụ cho nhu cầu dạy học của nhà trường. Cuối tháng 7 vừa qua, công trình Trường Mầm non Hướng Dương được đầu tư khoảng 6 tỉ đồng, xây mới 4 phòng học và 1 phòng chức năng trên diện tích 511m2 cũng được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Tương tự các địa phương khác, thành phố Vị Thanh cũng rốt ráo thực hiện các công trình: Khu tái định cư dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng); đường số 6 trong Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh; xây dựng 6 trục đường nội ô; đường Lê Quý Đôn nối dài… Trong đó, dự án đường Lê Quý Đôn nối dài và dự án 6 trục đường nội ô thành phố Vị Thanh hoàn thành sớm tiến độ. Các công trình hoàn thành đã tạo điểm nhấn cho đô thị Vị Thanh, tạo tiền đề thu hút và kêu gọi đầu tư, cũng như tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần hoàn thiện không gian đô thị của địa phương và của tỉnh.

Công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại trong Khu tái định cư dân cư Khu hành Tỉnh ủy để sớm bố trí nền cho hộ dân.

Với sự quyết tâm của các đơn vị, địa phương liên quan, tiến độ các dự án còn lại cũng đang được đẩy nhanh. Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình chào mừng, các chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc, động viên nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, tăng cường thi công. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo ngay với địa phương để kịp thời tháo gỡ. Các công trình còn được giám sát tiến độ, chất lượng và mỹ quan đảm bảo...

Trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, những công trình, phần việc nêu trên không chỉ đơn thuần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi ở địa phương, khẳng định sự đổi mới phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

