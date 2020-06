Chính trị icon 5 giờ trước 5 giờ trước

Từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 15 Giám đốc công an các tỉnh, mới nhất là Giám đốc công an hai tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái.