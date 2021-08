Hoan nghênh các nước hợp tác, chuyển giao công nghệ vắc xin

Bộ trưởng, trưởng đoàn các nước ASEAN và các nước đối tác Nga, Ấn Độ, Australia đều có những cam kết cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54, chiều nay, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tham dự các cuộc họp giữa ASEAN với các đối tác Nga, Ấn Độ và Australia.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia

Bộ trưởng Marise Payne khẳng định Australia luôn coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tham gia hợp tác hiệu quả và sâu rộng vào các cơ chế đối thoại và hợp tác do ASEAN chủ trì. Hoan nghênh việc nâng tần suất họp cấp cao ASEAN - Australia thành thường niên từ năm nay, góp phần thúc đẩy động lực phát triển quan hệ hai bên trong thời gian tới.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia.

Bộ trưởng Australia thông báo đang triển khai gói đầu tư khoảng 500 triệu AUD hỗ trợ phục hồi toàn diện ở khu vực; cam kết triển khai sáng kiến an ninh y tế và tiếp cận vắc xin trị giá 523 triệu AUD, cũng như hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể. Khởi động chương trình đào tạo cấp học bổng cho 40 chuyên gia và nhân viên y tế các nước ASEAN và sẽ tổ chức đối thoại ASEAN-Australia về sức khoẻ tinh thần cho thanh niên trong thời gian tới.

Các nước ASEAN đánh giá cao hỗ trợ kịp thời của Australia, đóng góp 1 triệu AUD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 và 21 triệu AUD cho Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp. Đề nghị Australia thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung ứng vắc xin Covid-19 an toàn, đồng đều và hiệu quả.

Trao đổi về định hướng hợp tác, ASEAN và Australia nhất trí tiếp tục ưu tiên phối hợp kiểm soát hiệu quả Covid-19, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau khắc phục các tác động do đại dịch gây ra và đẩy mạnh các nỗ lực phục hồi bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác kinh tế-thương mại đầu tư, bảo đảm kết nối chuỗi cung ứng và hàng hóa thiết yếu...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Australia đã bước sang giai đoạn phát triển mới với việc chính thức tổ chức cấp cao thường niên bắt đầu từ năm nay.

Bộ trưởng đánh giá cao và đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ các nước ASEAN ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với Covid-19 trong thời gian qua. ASEAN và Australia cần nỗ lực bảo đảm duy trì mở cửa thị trường, ổn định kết nối chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả các thoả thuận thương mại hiện có trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, coi ASEAN ở vị trí trung tâm trong triển khai chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, xây dựng Cộng đồng, tăng cường kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Ấn Độ.

Bộ trưởng Ấn Độ đánh giá cao các nước ASEAN đã bày tỏ tình cảm đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong ứng phó Covid-19; nhấn mạnh cần tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau ứng phó đại dịch, bao gồm cung cấp vật tư y tế, thuốc điều trị và vắc xin Covid-19, đồng thời nâng cao năng lực y tế dự phòng và phối hợp thúc đẩy tự cường chuỗi cung ứng trong khu vực.

Các nước ASEAN đánh giá cao Ấn Độ đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Ấn Độ thúc đẩy các nỗ lực phục hồi toàn diện và bền vững tại khu vực, bao gồm hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể.

ASEAN và Ấn Độ nhất trí sẽ hỗ trợ nhau ứng phó Covid-19, giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch và thúc đẩy phục hồi, duy trì và thúc đẩy hợp tác thông qua triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Ấn Độ giai đoạn mới 2021-2025...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tại hội nghị.

ASEAN và Ấn Độ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ đóng góp vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Ấn Độ là láng giềng thân thiết và đối tác lâu đời của ASEAN và hoan nghênh tăng cường hợp tác ASEAN - Ấn Độ, đóng góp cho hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Bộ trưởng đề nghị Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ cung ứng vắc xin kịp thời và ổn định cho các nước ASEAN, khuyến khích Ấn Độ, với thế mạnh của mình, sẽ hỗ trợ các nước ASEAN ứng dụng các thành quả công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo, đóng góp cho các nỗ lực phục hồi và tăng trưởng.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov khẳng định coi trọng đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cam kết tiếp tục tham gia tích cực trong các cơ chế do ASEAN chủ trì, tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp ứng phó hiệu quả các khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đầy bất ổn và phức tạp.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga.

Nga cho biết sẽ tiếp tục cung ứng vắc xin cho các nước ASEAN, khẳng định sẵn sàng chuyển giao và mở rộng sản xuất vắc xin tại Đông Nam Á, tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo các chuyên gia và nhân viên y tế cho các nước ASEAN.

ASEAN và Nga hoan nghênh việc hoàn tất đàm phán Kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2021-2025, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là cơ sở định hướng hợp tác hai bên trong 5 năm tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục dành ưu tiên hợp tác ứng phó đại dịch và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi toàn diện. ASEAN đề nghị Nga tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực y tế dự phòng, cung ứng và giúp các nước ASEAN tự chủ vắc xin.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tại hội nghị.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực của Nga trong thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách thức đang nổi lên đối với ổn định và phát triển khu vực.

Hoan nghênh Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ vắc xin và mở rộng sản xuất cho các nước bên ngoài.

Trưởng đoàn Việt Nam hoan nghênh Nga, với tư cách là cường quốc trong khu vực và trên thế giới, đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong nỗ lực duy trì và bảo đảm hoà bình, an ninh và ổn định khu vực.

Thành Nam

