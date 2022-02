Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraina, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã có thông báo đến cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina và lưu ý bà con một số vấn đề.

Bà con cần bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương.

An ninh, trật tự, giao thông tại một số thành phố có thể bất ổn, vì vậy, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam đề nghị bà con cân nhắc ở yên tại chỗ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, tìm nơi trú ẩn an toàn. Nếu phải di chuyển, đề nghị kiểm tra kỹ hành trang, phương tiện, xăng xe và giấy tờ cá nhân để việc di chuyển được thuận lợi, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau.

Nhiều người dân ở thủ đô Kiev đổ dồn tới các con đường rời khỏi thành phố, gây ra tình trạng tắc nghẽn.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nhấn mạnh tinh thần "Dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái" - truyền thống này được các thế hệ người Việt Nam ở Ukraina kế thừa và phát huy, góp phần xây dựng một cộng đồng được sở tại yêu mến, gắn bó với quê hương.

Trong thời khắc khó khăn này, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cộng đồng người Việt Nam và các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraina cùng nhau tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam sẽ nỗ lực bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn. Ủy ban đề nghị các hội đoàn phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên giữ liên hệ, nắm tình hình, động viên bà con và thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina nếu có vấn đề phát sinh để kịp thời phối hợp giải quyết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, cộng đồng liên hệ theo số điện thoại

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina: +380 63 863 8999; email: vnemb.ua@mofa.gov.vn

Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; email: baohocongdan@gmail.com

Tổng đài Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao: +84 24 38240 401, máy lẻ 0 hoặc 100 (ngoài giờ hành chính) hoặc 141, 269 (trong giờ hành chính); email: vu1.ubnv@gmail.com.

Thành Nam