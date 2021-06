Thủ trưởng đơn vị đề cao trách nhiệm, nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu.

Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp xảy ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành - Ảnh: TTXVN

Ngày 21/6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay, quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong cả năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Bố trí công an chính quy cấp xã là một thành công lớn

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những thành tựu, kết quả chung của cả nước đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp, to lớn của lực lượng công an nhân dân.



Lực lượng công an đã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trước hết, triển khai quyết liệt các biện pháp với chất lượng điều tra, khám phá được nâng lên; kiềm chế được sự gia tăng của nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm hình sự. Công an đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đánh trúng nhiều tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, ma túy, vũ khí, vật liệu nổ...



Cùng với đó là triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản hoàn thành hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đến nay đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đạt 107,8 %, vượt chỉ tiêu đề ra.



"Bao nhiêu năm chúng ta chưa làm được, thì 6 tháng vừa qua, chúng ta đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở dữ liệu hết sức chiến lược. Trong dịp này, nhiều người già, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng công an trực tiếp phục vụ, hỗ trợ. Để thực hiện Luật Căn cước công dân, công an các cấp đã làm ngày làm đêm để hoàn thành", Chủ tịch nước ghi nhận.



Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cùng với các lực lượng y tế, quân đội, lực lượng công an nhân dân tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của lực lượng tuyến đầu nòng cốt. Toàn ngành đã phối hợp thực hiện nắm địa bàn với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú người nước ngoài, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, khu vực...



Chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, tạo "tấm lá chắn" bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Hiện đã bố trí 45.000 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 63 địa phương nhằm tăng cường phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.



"Phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở là vấn đề đặc biệt quan trọng. Việc bố trí công an chính quy cấp xã là một thành công lớn, sự quyết tâm cao và sự kiên trì của Chính phủ, của Bộ Công an trên phạm vi quốc gia", Chủ tịch nước nói.



Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, vấn đề ra các biện pháp khắc phục để rút kinh nghiệm.



Trước hết, tình hình tội phạm về trật tự, an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, có lúc có nơi gây bức xúc trong nhân dân. Tỉ lệ điều tra làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mới đạt 88,61% và tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 71,19%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng có nhiều tiến bộ, nhưng công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá trên không gian mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội còn nhiều khó khăn. Công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ cũng còn nhiều bất cập, còn nhiều cán bộ, chiến sĩ sai phạm kỷ luật.

Không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành công an còn phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn; cần quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Lực lượng công an phải tiếp tục giữ vai trò đi tiên phong, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".



Thủ trưởng đơn vị đề cao trách nhiệm, nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp xảy ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới.



"Chú trọng kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ lại thành phần lớn. Đây là những bài học sâu sắc đối với các đồng chí trong thời gian qua", Chủ tịch nước lưu ý.



Công an chính quy cấp xã phải sát dân, phải chủ động giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong dân, đừng để người dân sợ công an. Công an xã, công an huyện, công an tỉnh, thành phố đều đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị.

Lực lượng công an nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo về chính sách, chiến lược của quốc tế và khu vực; các tình huống phức tạp, nhất là ở biên giới, các địa bàn chiến lược; âm mưu hoạt động chống phá các thế lực thù địch phản động; phân tích, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để không bị động, bất ngờ.

Lực lượng công an tăng cường hơn nữa công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài; ngăn chặn việc nhập cảnh, nhập cư trái phép dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công an cần phải chủ động bảo đảm an ninh kinh tế, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về kinh tế xã hội.

Lực lượng công an tiếp tục tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội theo chỉ tiêu đề ra. Trong đó tập trung tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy...



Ngành công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, kiện toàn tổ chức các cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm theo phương châm tuân thủ Hiến pháp, thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Lực lượng công an đẩy mạnh điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.



Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi. Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành triển khai có hiệu quả 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

