Sáng 4/11, tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Đại biểu Quân khu 1 và đại biểu các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh cùng tham dự.

Trước lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày nông sản của các địa phương, tham quan triển lãm về quá trình phát triển của tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn

Đọc diễn văn kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Lạng Sơn dần được hình thành và phát triển với các tên gọi khác nhau. Vào ngày này cách đây tròn 190 năm – ngày 4/11/1831, năm Minh Mệnh thứ 12, được đổi tên là tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Trong suốt chặng đường lịch sử, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; Cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn đọc diễn văn kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh

Bí thư Nguyễn Quốc Đoàn cũng khẳng định, từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lạng Sơn có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%.

Tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp tập trung, mật độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 63%. Lạng Sơn có 65/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 7,88%.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những công lao, cống hiến to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lạng Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Chủ tịch nước khẳng định, những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua là rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, nỗ lực phấn đấu “cùng cả nước và vì cả nước”, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, trang sử truyền thống của tỉnh Lạng Sơn ngày càng được tô thắm bởi các thành tựu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng quan tâm các vấn đề về văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phạm Công