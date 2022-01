Thăm và chúc Tết một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần phải mạnh hơn, cố gắng hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn để luôn giữ thế chủ động trong phòng chống tội phạm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Cục A05 và Cục C07 nhân dịp Xuân Nhâm Dần - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Dành nhiều thời gian phân tích về bối cảnh, tình hình năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những chiến công, thành tích, đóng góp quan trọng của ngành công an vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân đã góp phần bảo vệ và tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp. Lực lượng công an cũng đóng vai trò tuyến đầu và tăng cường ứng dụng công nghệ trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống dịch. Cùng với đó, ngành đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và trực tiếp chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh, tình hình rất khó khăn, phức tạp.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh có những cơ hội, thuận lợi, nhưng khó khăn, khách thức nhiều hơn và còn có thể có những diễn biến mới phức tạp hơn chưa thể dự báo được. Công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn có vai trò rất quan trọng, đặc thù đối với công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục bám sát, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, các văn bản, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng nhấn mạnh, cầm bám sát, nắm chắc, làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình để đưa ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tinh thần là phải mạnh hơn, cố gắng hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn, luôn giữ thế chủ động trong phòng chống tội phạm và giúp đỡ nhân dân trong cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tinh thần là phải mạnh hơn, cố gắng hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn, luôn giữ thế chủ động trong phòng chống tội phạm và giúp đỡ nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ một số nhiệm vụ phải tập trung thực hiện như quan tâm hơn nữa cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với tình hình, bối cảnh; tích cực tham gia với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, nhất là với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Cùng với đó, chú trọng, chủ động đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh nhuệ, nhất là lực lượng an ninh mạng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tập trung xây dựng, triển khai một số dự án để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ và cơ sở vật chất.

Thủ tướng yêu cầu mở rộng, phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị trong lực lượng công an và với các bộ, ban, ngành, địa phương để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ…

Thủ tướng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ A05 và C07 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cần tiếp tục coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy linh hoạt, phù hợp, không tăng biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, tăng cường phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân để nhân dân đón một cái Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tình nghĩa; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế…, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc trong cuộc sống hằng ngày và không để ai không có Tết.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn trong năm 2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới lực lượng Công an nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hướng tới xây dựng các lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ sẽ tiếp tục đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn trong năm 2022, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng và Nhà nước.

