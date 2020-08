Xác định sứ mệnh mới, ngành TT&TT đã đặt ra tám chương trình trọng tâm tại Đại hội Đảng bộ ngành.

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng nay (18/8).

Nhiều kết quả quan trọng

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đã đề ra.

Các kết quả đạt được như: Hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng đồng bộ, hiện đại và rộng khắp. Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước và đời sống xã hội. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên không gian mạng được tăng cường.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Lĩnh vực báo chí, truyền thông đã phản ánh đúng dòng chảy của thời đại, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.

Năm 2019, tổng doanh thu toàn ngành dự kiến đạt gần 135 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với năm 2015; nộp ngân sách đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 1,6 lần so với năm 2015.

Hiện nay, ngành TT&TT đã có một số doanh nghiệp lớn có thương hiệu và thứ hạng quốc tế. Trong bảng xếp hạng quốc tế về an toàn, an ninh mạng toàn cầu do ITU đánh giá, Việt Nam vươn lên mạnh mẽ từ thứ hạng 100 năm 2017 lên thứ hạng 50 năm 2019.

Công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng; từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của cả chi bộ và mỗi đảng viên…

So với đầu nhiệm kỳ, Bộ đã giảm được 13 đơn vị, chỉ còn 29 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 30,95% so với năm 2015).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ các cấp đã tiến hành 152 cuộc kiểm tra, 298 cuộc giám sát và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành 33 cuộc kiểm tra, 61 cuộc giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ trong nhiệm kỳ không những chỉ ra những vấn đề còn bất cập, tồn tại cần khắc phục mà còn giúp Đảng uỷ tìm ra được những cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở để từ đó xem xét nhân rộng ra nhiều đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Năng lực lãnh đạo của một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn có hạn chế.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, đảng viên chưa đi vào chiều sâu, có nơi còn biểu hiện hình thức…

Những sứ mệnh mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngành TT&TT là một ngành rất lớn về kinh tế và truyền thông, về kỹ thuật và công nghệ. Mục tiêu của Bộ là làm cho ngành phát triển, thông qua đó góp phần làm cho đất nước phát triển.

“Ngành TT&TT có thể tạo thành một đôi cánh cho đất nước bay lên. Một cánh là công nghệ số và một cánh là truyền thông. Báo chí truyền thông góp phần tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin xã hội, tạo ra sự ổn định để phát triển, tạo khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tạo nên sức mạnh tinh thần cho đất nước”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, một đất nước muốn phát triển, bứt phá thì đều cần đến sức mạnh tinh thần. Phát triển thì không thể không dựa vào công nghệ. Lĩnh vực công nghệ số, hạ tầng số đóng vai trò quyết định trong nền kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển thịnh vượng vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.

Bộ trưởng cho hay, vừa qua đơn vị đã xác định các sứ mệnh mới cho ngành, định vị lại các định hướng cơ bản và mở ra các không gian mới cho ngành, đó là tám chương trình trọng tâm.

Thứ nhất, chuyển đổi bưu chính từ chuyển phát thư báo thành hạ tầng của dòng chảy vật chất của nền kinh tế số. Xây dựng hạ tầng bưu chính để đảm bảo dòng chảy vật chất của nền kinh tế số bên cạnh dòng chảy dữ liệu.

Thứ hai, chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng của nền kinh tế số. Triển khai 5G, mỗi người một máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình 1 đường internet cáp quang. Hạ tầng Cloud, nền tảng định danh số, thanh toán điện tử, nền tảng cung cấp công nghệ như dịch vụ: AI, IoT, big data, blockchain, nền tảng chuyển đổi số các ngành…

Thứ ba, đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, với trọng tâm làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng, để đảm bảo sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Đảm bảo chủ quyền không gian mạng. Không gian mạng Việt Nam là môi trường sống mới nên phải đảm bảo sạch và lành mạnh.

Thứ tư, chuyển đổi từ Chính phủ điện tử thành Chính phủ số. Đưa mọi hoạt động của Chính phủ lên môi trường số, sáng tạo ra nhiều dịch vụ hữu ích cho người dân, tương tác của người dân với chính quyền nhiều hơn.

Thứ năm, chuyển đổi từ gia công lắp ráp thành phát triển sản phẩm. Chương trình Make in Vietnam, với trọng tâm là nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G, IoT, các nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Các doanh nghiệp Việt Nam thay vì gia công lắp ráp thì tập trung làm sản phẩm và cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu.

Thứ sáu, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Từ 50.000 doanh nghiệp sẽ trở thành 100.000 doanh nghiệp, có cả doanh nghiệp làm chủ công nghệ cốt lõi, cả doanh nghiệp phát triển sản phẩm, cả doanh nghiệp triển khai và khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ bảy, báo chí truyền thông phải bảo vệ được chủ quyền quốc gia về thông tin, phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội, lan toả năng lực tích cực, góp phần tạo ra sự ổn định để phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phát vươn lên.

Thứ tám, chuyển đổi từ ứng dụng CNTT sang chuyển đổi số. Dẫn dắt và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Toàn quốc chuyển đổi số. Chuyển đổi số là một cuộc cách mạnh toàn dân, toàn diện. Đưa toàn bộ hoạt động của KT-XH lên môi trường số cũng phải đi song song với việc bảo vệ chủ quyền số.

“Tôi mong Đại hội của chúng ta thấy 8 chương trình này như là sứ mệnh mới của ngành đối với đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Ứng dụng công nghệ số trong công tác Đảng

Nói về công tác Đảng, Bộ trưởng cho rằng, muốn phát triển bền vững, phải coi trọng công tác Đảng. Mà đầu tiên là thiết lập văn phòng đảng, đoàn thể, với những người hoạt động chuyên trách.

Về chuyển đổi số trong công tác Đảng, theo Bộ trưởng, Bộ TT&TT là Bộ về công nghệ số, nên phải đi đầu về ứng dụng công nghệ số trong công tác Đảng, đoàn. Cục Tin học hoá sẽ là cơ quan giúp Đảng bộ trong chuyển đổi số công tác Đảng.

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số công tác Đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ để tự động hoá một số công việc mà cơ bản là thay đổi cách thức làm công tác Đảng.

Thí dụ, Nghị quyết có thể được tóm tắt thành 5 - 6 ý chính và được nhắn tin tới từng đảng viên như một hình thức quán triệt.

Về đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng nhận định, công nghệ là để giúp con người đứng cao hơn. Nếu chúng ta đưa sự xuất sắc của mô hình quản trị, của quy trình, cách làm, của công nghệ vào trong phần mềm, vào trong nền tảng, và đưa nhân viên của mình làm việc trên nền tảng đó thì chính nền tảng sẽ hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên làm việc, nâng tầm họ lên, mức tối thiểu của mỗi nhân viên sẽ là mức của nền tảng.

Về đổi mới công tác cán bộ, muốn xuất hiện cán bộ giỏi thì đầu tiên phải có việc thách thức cho họ, nên công tác cán bộ đầu tiên là nghĩ ra mục tiêu. Mục tiêu phải đủ cao và việc thì phải đủ thách thức, và phải là trên giao cho dưới.

Về đổi mới công tác đánh giá cán bộ, Bộ trưởng cho hay, ngoài đánh giá toàn diện, phải nhìn xem người đó có thành tích gì, sản phẩm gì, tạo ra giá trị gì cho tổ chức, qua từng năm, từng vị trí đảm nhận. Trong hồ sơ cán bộ phải ghi nhận thông tin này.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới

Với cán bộ từ cấp Cục trở lên thì phải xem uy tín trong giới, trong cộng đồng của lĩnh vực đó, không chỉ là uy tín trong cơ quan mình. Người trong giới thì thường đánh giá khách quan và chính xác về đạo đức nghề và nghề.

Theo Bộ trưởng, cán bộ muốn có thực tiễn, có bản lĩnh thì phải đi cơ sở, đi tỉnh. Nhiệm kỳ tới, cán bộ của Bộ sẽ đi tỉnh nhiều hơn, nhất là cán bộ trẻ.

Về đổi mới sinh hoạt đảng, Bộ trưởng gợi ý nên mang một vấn đề khó ra bàn bạc và tìm lời giải, sau khi có hướng đi thì chính quyền làm tiếp. Mọi đảng viên đều có cơ hội bàn bạc các việc lớn, việc mới của đơn vị mình, họ sẽ thấy đơn vị là nhà mình, và đến khi về làm việc họ sẽ hết mình như việc nhà vậy.

“Muốn làm việc lớn thì phải có bộ máy. Bộ máy ấy phải trong sạch, vững mạnh, phải tinh và gọn. Bộ máy ấy phải được dẫn dắt bởi những người có khát vọng lớn, dám nghĩ, dám làm. Bộ máy ấy phải là tất cả những người bình thường nhưng vĩ đại. Bình thường chỗ họ làm công việc hàng ngày. Vĩ đại ở chỗ họ làm những việc đó với tình yêu lớn.

Để tất cả những cái đó bền vững thì Đảng bộ phải quan tâm chăm lo đời sống, chính sách cho anh em. Bộ như ngôi nhà lớn. Sáng muốn đến nhà lớn, chiều muốn về nhà nhỏ. Làm được việc này thì mục tiêu nào chúng ta cũng có thể đạt được”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ TT&TT cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, Đảng bộ Bộ TT&TT cùng với Ban Cán sự Đảng cần phối hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, nhạy bén trong tham mưu hoạch định, chính sách và tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đảng ủy cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và coi công tác tư tưởng của Đảng bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phấn đấu để Đảng bộ Bộ TT&TT thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và chỗ dựa vững chắc của toàn cơ quan Bộ…

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn làm Bí thư Đảng uỷ Bộ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 người.

Ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TT&TT được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ.

Hai Phó Bí thư là ông Mai Ánh Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT).

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 7 người. Bà Trần Thị Nhị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

