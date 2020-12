Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước vừa trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, cơ quan trên địa bàn.

Hà Nội: Ngày 15/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận, điều động đồng chí Phạm Minh Anh, sinh năm 1973, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đến nhận công tác tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định cho ông Phạm Minh Anh.

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1971, Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn.

Điều động ông Nguyễn Phi Thường, sinh năm 1971, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn; và giới thiệu để bầu bổ sung vào BCH, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Thường.

Bình Phước: Ngày 15/12, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Thượng tá Mai Văn Thanh (sinh năm 1969), quê quán tỉnh Bình Dương, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông đến công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phú Riềng.

Đại tá Dương Văn Mạnh trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Mai Văn Thanh

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Vui, Phó Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh này kể từ ngày 15/12.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Vui.

Ông Trần Văn Vui tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM và từng giữ các chức vụ Thư ký TAND huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Chánh án TAND huyện Đất Đỏ và được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ một số phòng nghiệp vụ của TAND tỉnh.

Theo VGP