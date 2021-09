Ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới.

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Trợ lý Tổng Bí thư Đinh Văn Ân dự phiên họp.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về một số nội dung chính: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19.

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng cho biết, Phiên họp diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa tổ chức kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới trong điều kiện dịch bệnh tại một số địa phương chưa được kiểm soát. Trong 4 tháng vừa qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng, ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân dân, gây thiệt hại về con người, tác động tới tâm lý xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất kinh doanh, nhất là công nghiệp và dịch vụ bị ảnh hưởng lớn nhất.

Tuy nhiên, tình hình 8 tháng cơ bản ổn định. Chúng ta tiếp tục duy trì các nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tăng lên, phức tạp hơn nhưng các lĩnh vực này vẫn được giữ vững, đạt kết quả tích cực, đặc biệt ngoại giao vaccine được đẩy mạnh. Tại nhiều địa phương, đặc biệt là 23 địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách, ưu tiên hàng đầu cho phòng chống dịch bệnh; 40 tỉnh, thành phố còn lại cũng tùy từng lúc, từng nơi để ưu tiên phù hợp cho chống dịch hoặc phát triển kinh tế.

Vừa qua, chúng ta đã chuyển hướng trong công tác phòng chống dịch, từ tập trung sang kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp. Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu, còn tổ chức thực hiện vừa tập trung vừa phân cấp, nhất là chú trọng phân cấp tới xã, phường, thị trấn. Đây là cấp gần dân nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc nhiều nhất, trực tiếp nhất với người dân. Do đó, chúng ta lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, người dân là trung tâm, là chủ thể của phòng chống dịch. Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và thực hiện chính sách phải hướng tới người dân, vì nhân dân. Người dân là chủ thể tức là phải tích cực tham gia phòng chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Chúng ta cũng huy động các lực lượng y tế, quân đội, công an, các đoàn thể khác để tập trung phòng chống dịch. Các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, phải thực hiện bằng được 5 nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”; bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Cuộc họp ngày 5/9 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cho thấy công tác phòng chống dịch đang đi đúng hướng, phải tổ chức thực hiện cho tốt, nhất là ở xã, phường, thị trấn. Đến nay, về cơ bản, chúng ta đã kiểm soát được tình hình tại các địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương các lực lượng tuyến đầu, đội ngũ tình nguyện viên, cùng các địa phương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị đạt được kết quả nêu trên.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta tiếp tục tập trung nhiều công sức, thời gian cho phòng chống dịch. Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổng hợp các đề xuất của địa phương về kinh phí phòng chống dịch để giải quyết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thúc đẩy việc này. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở các kiến nghị của các địa phương có chính sách cho lực lượng tuyến đầu.

Việc lưu thông hàng hóa, di chuyển con người phải có chỉ đạo thống nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham mưu, phối hợp với các lực lượng khác, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tiếp thu ý kiến nhân dân, các nhà khoa học, sơ kết, tổng kết thực tiễn, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình, nghiên cứu việc thích ứng an toàn với dịch bệnh trong điều kiện mới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phụ trách việc thúc đẩy ngoại giao vaccine và thuốc, vật tư y tế… phục vụ phòng chống dịch.

“Phải nhanh chóng kiểm soát tình hình để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng kế hoạch kịch bản để phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới”, Thủ tướng yêu cầu.

Phiên họp có nhiều nội dung với yêu cầu cao trong thời gian có hạn, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá đúng tình hình, phân tích các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đưa ra các mục tiêu và giải pháp khả thi để thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 đạt hiệu quả cao hơn, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội đã đề ra.

