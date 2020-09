10 công trình ấn tượng chào mừng Đại hội đại hiểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sáng 24/9/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với 349 đại biểu chính thức.

Đến dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng các ủy viên Trung ương, các lãnh đạo cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Ánh Xuân, các nguyên Bí thư Tỉnh uỷ An Giang...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là đại hội "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển" với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang.

Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Tân Văn Ngữ, thực hiện kế hoạch số 117/KH/TU ngày 14/7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI, có 10 công trình đã hoàn thành.

Thứ nhất, tổng kết đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. Đề án này đã huy động nguồn lực với tổng vốn đầu tư 806 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong thực hiện đề án này là tinh thần chia sẻ cộng đồng.

Cụ thể, người dân có điều kiện sẵn sàng góp công, góp của để cùng nhà nước xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc. Đặc biệt, khi triển khai hoàn thành đề án xã hội hoá đã lan toả rất lớn đối với người dân khu vực nông thôn. Tạo được ý thức tự xây dựng và bảo vệ công trình cầu, đường giao thông nông thôn.

Thứ hai, khánh thành Nhà văn hóa lao động tỉnh, quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 5.740m2. Trong đó, bao gồm các khu vực như: khu văn hoá – thể thao trong nhà đa năng, sân khấu biểu diễn… Theo tỉnh An Giang, đây là công trình kiến trúc đóng vai trò là điểm nhấn văn hoá tổ chức công đoàn tỉnh trong việc quan tâm chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Thứ ba, lễ bàn giao mặt bằng và khởi động Dự án tuyến nối tỉnh lộ 91 - tuyến tránh TP Long Xuyên.

Thứ tư, khánh thành Dự án nâng cấp đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng Tứ giác Long Xuyên, dài 21km, tổng kinh phí trên 994 tỷ đồng.

An Giang cho biết, đây là một trong những công trình giao thông quan trọng của tỉnh, là tuyến vành đai biên giới có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới Tây Nam bộ…

Lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh An Giang - một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Thứ năm, khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh, tổng vốn đầu tư trên 215 tỷ đồng.

Thứ sáu, kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ bảy, sách chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh An Giang.

Thứ tám, cất mới 1.000 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 64,7 tỷ đồng.

Thứ chín, đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc.

Thứ mười, khởi công trụ sở làm việc Công an tỉnh An Giang, tổng kinh phí 612 tỷ đồng.

Ngoài ra còn đang thực hiện 2 công trình gồm: dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tỉnh An Giang - Tập đoàn TH và khởi công phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

H. Thanh