Thời sự icon 1 giờ trước 1 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam bị can (thời hạn 2 tháng) đối với Phạm Đình Quý về tội Vu khống.