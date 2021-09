Sáng 3/9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã trao quyết định chuẩn y ông Nguyễn Thành Thế, Trưởng Ban Tổ chức làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thành Thế sinh năm 1965, quê xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ngày 13/8, ông Thế được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cũng đã trao quyết định chuẩn y Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng sinh năm 1966, quê xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Hồi tháng 5, Đại tá Dũng được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Hoài Thanh

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Đoàn Minh Lý giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an).